Sicilia, il ritorno di Raffaele Lombardo dopo l’assoluzione. E ora per l’ex governatore si ipotizza la corsa a sindaco di Catania (Di giovedì 9 marzo 2023) “Una sentenza che avrà di certo risvolti politici”. Nel centrodestra Siciliano nessuno, o quasi, ci mette la faccia, ma il coro è unanime. La sentenza della Cassazione che martedì 7 marzo ha messo la parola fine sulla lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, avrà un impatto inevitabile nello scacchiere politico regionale. Con evidenti ripercussioni sulle prossime amministrative di Catania. La città ai piedi dell’Etna dopo il commissariamento a singhiozzo degli ultimi anni (legato alle vicende giudiziarie ed elettorali del sindaco uscente Salvo Pogliese) andrà finalmente a nuove elezioni il prossimo 28 e 29 maggio. E già da settimane gli animi nel centrodestra scalpitano in vista della scelta del candidato. A volere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) “Una sentenza che avrà di certo risvolti politici”. Nel centrodestrano nessuno, o quasi, ci mette la faccia, ma il coro è unanime. La sentenza della Cassazione che martedì 7 marzo ha messo la parola fine sulla lunga vicenda giudiziaria che ha coinvoltopresidente della Regione,, avrà un impatto inevitabile nello scacchiere politico regionale. Con evidenti ripercussioni sulle prossime amministrative di. La città ai piedi dell’Etnail commissariamento a singhiozzo degli ultimi anni (legato alle vicende giudiziarie ed elettorali deluscente Salvo Pogliese) andrà finalmente a nuove elezioni il prossimo 28 e 29 maggio. E già da settimane gli animi nel centrodestra scalpitano in vista della scelta del candidato. A volere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sicilia, il ritorno di Raffaele Lombardo dopo l’assoluzione. E ora per l’ex governatore si ipotizza la corsa a sind… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il ritorno del lupo in Italia - - blogsicilia : #notizie #sicilia Il ritorno del lupo in Italia - - DonatoMons : FEDERICO II: Il suo amore per l’Italia meridionale era tale da fargli affermare, di ritorno dalla Terra santa: Se… - AlessioGallo18 : @squiddy98 @luca_feraudi Io gita di 4a in Sicilia, data di ritorno dalla gita, 21 febbraio 2020.... -