Siccità, Lombardia e Piemonte in crisi: 'C'è preoccupazione per i prossimi mesi' Lombardia e Piemonte continuano a soffrire per una Siccità che rischia di mettere in ginocchio il territorio ben prima dell'arrivo dell'estate. L'Osservatorio dell'Autorità del Fiume Po sottolinea che ...

Siccità, Lombardia e Piemonte in crisi: 'C'è preoccupazione per i prossimi mesi' Lombardia e Piemonte continuano a soffrire per una siccità che rischia di mettere in ginocchio il territorio ben prima dell'arrivo dell'estate. L'Osservatorio dell'Autorità del Fiume Po sottolinea che ... Alimentare: consumi formaggi Casera e Bitto +5,5% a 26,8 milioni ... caratterizzato da una siccità mai vista, che ha comportato una fortissima carenza di foraggi, nell'ordine del 35%, e di latte, con picchi del - 25% nella sola provincia di Sondrio". Criticità che ... Siccità. oggi la seduta dell'Osservatorio del fiume Po ... con tempi di ritorno di 10 - 15 anni; in Lombardia i valori calcolati identificano condizioni di "siccità moderata" con tempi di ritorno superiori ai 20 - 30 anni. Se si considerano i valori termici ... e Piemonte continuano a soffrire per unache rischia di mettere in ginocchio il territorio ben prima dell'arrivo dell'estate. L'Osservatorio dell'Autorità del Fiume Po sottolinea che ...... caratterizzato da unamai vista, che ha comportato una fortissima carenza di foraggi, nell'ordine del 35%, e di latte, con picchi del - 25% nella sola provincia di Sondrio". Criticità che ...... con tempi di ritorno di 10 - 15 anni; ini valori calcolati identificano condizioni di "moderata" con tempi di ritorno superiori ai 20 - 30 anni. Se si considerano i valori termici ... Siccità in Lombardia, sarà un'estate di fuoco Diocesi di MIlano