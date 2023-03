Siccità Italia: al Nord manca l’acqua, meglio al Meridione (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è la crisi del Po, ma anche quella del Tevere e del Liri: in Italia da mesi si aggira oramai uno spettro, quello della carenza di acqua. Tanto che secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione Italiana vive ormai in territori esposti ad una Siccità severa od estrema. E secondo Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei Consorzi di bacino (Anbi), “dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tre milioni e mezzo di Italiani, l’acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata”. A contare drammaticamente è stata l’assenza di pioggia a febbraio, con le temperature miti che hanno assottigliato ulteriormente il già scarso manto nevoso nelle regioni alpine. Il fiume Po in secca e infestato dalle algheIl Po è il ‘grande ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è la crisi del Po, ma anche quella del Tevere e del Liri: inda mesi si aggira oramai uno spettro, quello della carenza di acqua. Tanto che secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazionena vive ormai in territori esposti ad unasevera od estrema. E secondo Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione nazionale dei Consorzi di bacino (Anbi), “dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tre milioni e mezzo dini,dal rubinetto non può più essere data per scontata”. A contare drammaticamente è stata l’assenza di pioggia a febbraio, con le temperature miti che hanno assottigliato ulteriormente il già scarso manto nevoso nelle regioni alpine. Il fiume Po in secca e infestato dalle algheIl Po è il ‘grande ...

