Siccità, in 19 Comuni del Piemonte massimo livello di severità idrica: “I serbatoi vengono integrati con le autobotti” (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono “criticità su parte significativa dell’abitato” e “si provvede a integrare i serbatoi dei gestori con autobotti“. È questa la situazione in cui si trovano 19 Comuni del Piemonte, dove l’allerta per la Siccità è salita “al massimo livello di severità idrica” (dopo l’ultima rilevazione di febbraio erano sette). Lo Comunica Utitilitalia – la Federazione delle imprese di acqua energia rifiuti – specificando che nei prossimi giorni non sono previsti miglioramenti. Anzi, “considerando le quantità di precipitazioni attese nelle prossime settimane, il quadro della situazione rischia di peggiorare ulteriormente“. Il massimo livello di severità idrica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono “criticità su parte significativa dell’abitato” e “si provvede a integrare idei gestori con“. È questa la situazione in cui si trovano 19del, dove l’allerta per laè salita “aldi” (dopo l’ultima rilevazione di febbraio erano sette). Loca Utitilitalia – la Federazione delle imprese di acqua energia rifiuti – specificando che nei prossimi giorni non sono previsti miglioramenti. Anzi, “considerando le quantità di precipitazioni attese nelle prossime settimane, il quadro della situazione rischia di peggiorare ulteriormente“. Ildi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La crisi idrica non molla la presa nella gran parte dell'area Padana soprattutto nei territori Piemontese e Lombard… - patriziaandreoz : RT @fattoquotidiano: Siccità, in 19 Comuni del Piemonte massimo livello di severità idrica: “I serbatoi vengono integrati con le autobotti”… - fattoquotidiano : Siccità, in 19 Comuni del Piemonte massimo livello di severità idrica: “I serbatoi vengono integrati con le autobot… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: La crisi idrica non molla la presa nella gran parte dell'area Padana soprattutto nei territori Piemontese e Lombardo. Sal… - GeoDrewMi : RT @Agenzia_Ansa: La crisi idrica non molla la presa nella gran parte dell'area Padana soprattutto nei territori Piemontese e Lombardo. Sal… -

Siccità, Lombardia e Piemonte in crisi: 'C'è preoccupazione per i prossimi mesi' Lombardia e Piemonte continuano a soffrire per una siccità che rischia di mettere in ginocchio il territorio ben prima dell'arrivo dell'estate. L'... Salgono da 7 a 19 i Comuni piemontesi 'al massimo ... Siccita': Utilitalia, salgono a 19 i Comuni piemontesi a massima severita' idrica ... mentre 1.922 Comuni si collocano al livello 4 (severita' normale). Nell'ultima rilevazione del 9 febbraio scorso, i Comuni al livello di severita' alta erano 7. Considerando le quantita' di ... Siccità, continua a peggiorare l'emergenza nella pianura Padana Utilitalia precisa che altri 141 Comuni sono al livello 2 (severità media) e 388 al livello 3 (severità bassa), mentre 1.922 Comuni si collocano al livello 4 (severità normale) . Nell'ultima ... Lombardia e Piemonte continuano a soffrire per unache rischia di mettere in ginocchio il territorio ben prima dell'arrivo dell'estate. L'... Salgono da 7 a 19 ipiemontesi 'al massimo ...... mentre 1.922si collocano al livello 4 (severita' normale). Nell'ultima rilevazione del 9 febbraio scorso, ial livello di severita' alta erano 7. Considerando le quantita' di ...Utilitalia precisa che altri 141sono al livello 2 (severità media) e 388 al livello 3 (severità bassa), mentre 1.922si collocano al livello 4 (severità normale) . Nell'ultima ... Siccità: quanti sono i comuni piemontesi con la massima criticità In Terris