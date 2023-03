Siamo stati nel miglior stadio al mondo, per Tottenham-Milan (Di giovedì 9 marzo 2023) Non sarà stata la partita più entusiasmante della stagione, né la più ricca di gol (e come potrebbe essere, visto lo 0-0…), ma è stata certamente la tappa più importante dell’annata Milanista finora: il pari e patta sul campo del Tottenham Hotspur, dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, consegna al club rossonero la qualificazione ai quarti di finale di Champions League – la prima dopo undici anni. Cosa vuol dire? Tanto, tantissimo. Il Milan, nuovamente tra le prime otto d’Europa (e potrebbe essere raggiunto da altre due italiane…), è un segnale: quello di una squadra che ha ritrovato una dimensione in linea con il prestigio di un club dalla tradizione vincente. Un anno fa i rossoneri vincevano lo scudetto – dopo un altro digiuno, guarda caso, di undici anni – ma in Champions finivano all’ultimo posto del girone. Quest’anno lo scudetto ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Non sarà stata la partita più entusiasmante della stagione, né la più ricca di gol (e come potrebbe essere, visto lo 0-0…), ma è stata certamente la tappa più importante dell’annataista finora: il pari e patta sul campo delHotspur, dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, consegna al club rossonero la qualificazione ai quarti di finale di Champions League – la prima dopo undici anni. Cosa vuol dire? Tanto, tantissimo. Il, nuovamente tra le prime otto d’Europa (e potrebbe essere raggiunto da altre due italiane…), è un segnale: quello di una squadra che ha ritrovato una dimensione in linea con il prestigio di un club dalla tradizione vincente. Un anno fa i rossoneri vincevano lo scudetto – dopo un altro digiuno, guarda caso, di undici anni – ma in Champions finivano all’ultimo posto del girone. Quest’anno lo scudetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : Sorridente, ironico, a volte pungente, sapevi prendermi in giro e prenderti in giro. Siamo stati insieme in tante b… - raffaellapaita : “Sulla Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid come in tutte le altre vicende noi del… - Gitro77 : Da quando siamo nella UE e nell'Eurozona i risultati sono stati questi. Ma secondo questo fenomeno tutto quello che… - sem_07it : RT @LBaccio: E insomma, siamo passati da “bisogna fare così per forza perché Lascienza dixit” a “è chiaro che sono stati fatti errori ma er… - tonitho : @ramirez1951 @NathanAKANathan @elevisconti Se è per quello anche noi italiani siamo arrivati in Grecia Albania… -