“Si sposano” Bomba sulla coppia vip più chiacchierata del momento | la notizia arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Importantissima indiscrezionevip, al centro di immense polemiche dopo quello che è successo negli ultimi mesi. Ci riferiamo a Gerard Piqué, che dovrebbe unirsi in matrimonio con la sua nuova partner. Almeno queste sono le voci che stanno uscendo sul suo conto, nonostante la sua storica ex Shakira abbia detto ben altro nel nuovo brano musicale Te quedo grande. Qui ha fatto capire che lui non l’avrebbe affatto dimenticata del tutto, anche se ora è legato ad una ragazza più giovane. Eppure tutti si stanno concentrandopossibilità che Gerard Piqué possa annunciare il matrimonio tra non molto. Come è stato possibile ascoltare dalla canzone dell’artista Shakira, lei ha detto: “Se sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori, dì alla tua nuova bambina che non entro in ...