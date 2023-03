"Si è riaperto tutto". Operazione al seno, il dramma di Nadia Rinaldi (Di giovedì 9 marzo 2023) Momento di confessioni a Storie Italiane. Nella puntata di giovedì 9 marzo in onda su Rai 1, Eleonora Daniele è tornata a parlare di chirurgia plastica. L'occasione è stata la vicenda vissuta da Carmela. Tanti gli ospiti in studio. Tra questi Nadia Rinaldi. Lei stessa, stando a quanto ammesso, ha rischiato la vita in seguito a un intervento di riduzione. "Mi è stato ridotto il seno però mi è stata tolta talmente tanta pelle che…". Ma l'attrice non ha fatto in tempo a finire che subito si è interrotta: "Non l'ho mai raccontato prima d'ora perché non è una cosa piacevole". Poi ha proseguito: "Mi si è riaperto il seno… guardandomi allo specchio vedevo addirittura le…". L'emozione ancora una volta ha avuto il sopravvento, tanto da obbligare la conduttrice a intervenire: "Cosa vedevi? Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Momento di confessioni a Storie Italiane. Nella puntata di giovedì 9 marzo in onda su Rai 1, Eleonora Daniele è tornata a parlare di chirurgia plastica. L'occasione è stata la vicenda vissuta da Carmela. Tanti gli ospiti in studio. Tra questi. Lei stessa, stando a quanto ammesso, ha rischiato la vita in seguito a un intervento di riduzione. "Mi è stato ridotto ilperò mi è stata tolta talmente tanta pelle che…". Ma l'attrice non ha fatto in tempo a finire che subito si è interrotta: "Non l'ho mai raccontato prima d'ora perché non è una cosa piacevole". Poi ha proseguito: "Mi si èil… guardandomi allo specchio vedevo addirittura le…". L'emozione ancora una volta ha avuto il sopravvento, tanto da obbligare la conduttrice a intervenire: "Cosa vedevi? Le ...

