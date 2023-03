“Si è fidanzata con l’attore”. Ambra Anglioni, sorriso ritrovato. E lui è bellissimo (Di giovedì 9 marzo 2023) Finalmente Ambra Angiolini sembra essersi del tutto ripresa dalla tristissima e dolorosa fine della liaison sentimentale che aveva da anni col tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Una faccenda scomoda che ha generato scalpore, dalla quale si è rialzata con coraggio. Adesso ha un fidanzato, Andrea Bosca. Almeno questo narra il mondo della cronaca rosa, dopo qualche traccia lasciata dai diretti interessati sui social, il settimanale Diva e Donna ha anche pizzicato Ambra Angiolini ed Andrea Bosca insieme. I due si sarebbero conosciuti sul set di una fiction girata a Stromboli la scorsa estate, non si sarebbero più divisi. Ambra Angiolini, il gossip sul nuovo fidanzato: è un attore Al momento della paparazzata, i piccioncini non riuscivano a staccarsi. Infatti lei risiede a Milano, mentre lui a Roma. Una distanza che ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 marzo 2023) FinalmenteAngiolini sembra essersi del tutto ripresa dalla tristissima e dolorosa fine della liaison sentimentale che aveva da anni col tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Una faccenda scomoda che ha generato scalpore, dalla quale si è rialzata con coraggio. Adesso ha un fidanzato, Andrea Bosca. Almeno questo narra il mondo della cronaca rosa, dopo qualche traccia lasciata dai diretti interessati sui social, il settimanale Diva e Donna ha anche pizzicatoAngiolini ed Andrea Bosca insieme. I due si sarebbero conosciuti sul set di una fiction girata a Stromboli la scorsa estate, non si sarebbero più divisi.Angiolini, il gossip sul nuovo fidanzato: è un attore Al momento della paparazzata, i piccioncini non riuscivano a staccarsi. Infatti lei risiede a Milano, mentre lui a Roma. Una distanza che ...

