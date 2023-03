Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Short track, Mondiali 2023: i favoriti gara per gara. Schulting e Park Ji Won a caccia di ori, l’Italia punta su Si… - NascarLiveITA : Il programma in sintesi del weekend: Venerdì: Tutto il programma della ARCA Series + 50' di libere della Cup Seri… - xspidermommy : RT @Coninews: Obiettivo Corea del Sud! ???? Sono in programma a Seoul dal 10 al 12 marzo i Mondiali di short track. Il direttore tecnico Ken… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Obiettivo Corea del Sud! ???? Sono in programma a Seoul dal 10 al 12 marzo i Mondiali di short track. Il direttore tecnico Ken… - OA_Sport : Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Seul: 10 azzurri in Corea del Sud - -

Il calendario dei Mondiali didi Seoul 2023 , in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. I migliori atleti del globo sono pronti a sfidarsi sulla pista del Mokdong ..."There was a lot to learn in a veryamount of time, but everyone was very helpful, the competition was a big challenge. This time I get to race on aI am familiar with so there won't be ...Manca sempre meno ai Mondiali diche si terranno a Seoul, in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Sono dieci gli azzurri convocati dal direttore tecnico Kenan Gouadec in vista della rassegna iridata, ultimo grande ...

Short track, Mondiali 2023: i favoriti gara per gara. Schulting e Park Ji Won a caccia di ori, l'Italia punta su Sighel OA Sport

Domani a Seoul cominceranno i Mondiali 2023 di short track. La rassegna continentale chiude la stagione e sarà un ultimo appuntamento davvero elettrizzante, visto che saranno presenti tutti i migliori ...Il calendario dei Mondiali di Seoul 2023 di short track: date, orari e come vedere le gare in diretta tv e streaming. Anche l'Italia al via ...