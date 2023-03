Shazam! Furia degli Dei: ecco quante sono le scene post-credits (Di giovedì 9 marzo 2023) Grazie alle prime anteprime internazionali di Shazam! Furia degli Dei, apprendiamo quante saranno le scene dopo i titoli di coda del sequel del cinecomic. Il web ci informa sul numero di scene post-credits contenute in Shazam! Furia degli Dei. Saranno due le scene in questione e, stando a chi le ha già potute vedere, il contenuto potrebbe anticipare qualche sorpresa sul futuro di Shazam nel DCU. Al momento, però, non è dato sapere se il personaggio rientri tra i piani del nuovo DC Universe targato James Gunn e, soprattutto, se sarà ancora Zachary Levy a riprendere il ruolo dell'alter ego di Billy Batson. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci di un weekend di apertura disastroso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Grazie alle prime anteprime internazionali diDei, apprendiamosaranno ledopo i titoli di coda del sequel del cinecomic. Il web ci informa sul numero dicontenute inDei. Saranno due lein questione e, stando a chi le ha già potute vedere, il contenuto potrebbe anticipare qualche sorpresa sul futuro di Shazam nel DCU. Al momento, però, non è dato sapere se il personaggio rientri tra i piani del nuovo DC Universe targato James Gunn e, soprattutto, se sarà ancora Zachary Levy a riprendere il ruolo dell'alter ego di Billy Batson. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci di un weekend di apertura disastroso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan08219321 : RT @WarnerBrosIta: È pronto a proteggere il mondo! Non perdere Shazam! Furia degli Dei, dal 16 marzo al cinema! #ShazamIlFilm - MaxCarbonaro : RT @WarnerBrosIta: È pronto a proteggere il mondo! Non perdere Shazam! Furia degli Dei, dal 16 marzo al cinema! #ShazamIlFilm - WarnerBrosIta : È pronto a proteggere il mondo! Non perdere Shazam! Furia degli Dei, dal 16 marzo al cinema! #ShazamIlFilm - GianlucaOdinson : Shazam! Furia degli dei, le prime reazioni dagli USA premiano il film - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Shazam! Furia degli dei: le reazioni della stampa e di James Gunn -