Sharon Stone nuda sul set: "Persi la custodia di mio figlio, mi spezzò il cuore" (Di giovedì 9 marzo 2023) La scena in cui Sharon Stone accavalla le gambe svelando una maliziosa nudità in Basic Instinct è a dir poco iconica ed è stata proprio quella che l'ha consacrata come sex symbol negli anni Novanta. Da quel momento la sua è stata una carriera in ascesa, ma c'è un risvolto oscuro di cui l'attrice ha deciso di parlare soltanto adesso, a distanza di molti anni. A causa di quei pochi secondi che l'hanno resa una star ha rischiato di perdere per sempre suo figlio. Sharon Stone ha perso la custodia del figlio per la nudità in "Basic Instinct" Una scena memorabile, la prima che l'ha resa una star a livello mondiale, anni dopo si è trasformata per Sharon Stone in una vera tragedia familiare. A raccontarlo è stata la stessa attrice in una ...

