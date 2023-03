Shakira, Piqué e Clara Chia verso il matrimonio: 'Vogliono una cerimonia intima solo con la famiglia' (Di giovedì 9 marzo 2023) Gerard Piqué e Clara Chia sognano il matrimonio . L'ex calciatore e marito di Shakira e la sua giovane fidanzata starebbero organizzando le nozze : è ciò che trapela dai media spagnoli. La coppia ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) Gerardsognano il. L'ex calciatore e marito die la sua giovane fidanzata starebbero organizzando le nozze : è ciò che trapela dai media spagnoli. La coppia ...

Nonostante i dodici anni di relazione, Piqué e Shakira non sono mai arrivati all'altare anche se (forse) il grande passo non è mai stato compiuto per volere della cantante che, in occasione dell'... alla faccia di shakira - gerard piqué e clara chia marti potrebbero sposarsi presto pique clara chia marti Estratto da www.golssip.it Gerard Piqué e Clara Chia Marti potrebbero sposarsi presto. […] Come rivela la giornalista Monica Vergara, l'argomento è stato affrontato dai diretti interessati durante una cena romantica. Gerard Piqué e Clara Chia Marti pronti alle nozze: l'ennesimo colpo basso a Shakira Se davvero di fiori d'arancio si parla, si tratterebbe si un vero e proprio sgarbo a Shakira, che con Piqué, nonostante gli undici anni d'amore, non è mai convolata a nozze.