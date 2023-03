Serie A, Milito frena sul Napoli: “Ha tanti punti di vantaggio, ma il campionato non è ancora finito” (Di giovedì 9 marzo 2023) campionato di Serie A già finito? Non secondo Diego Milito. Ai taccuini del Corriere dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter ha spiegato: “Nel calcio ho visto succedere davvero di tutto. Sicuramente i punti di vantaggio sono tanti e il Napoli è una squadra affidabile. Inoltre era da tempo che non si vedeva un distacco simile in Europa e per tutti le inseguitrici sarà dura. Tuttavia non direi che il campionato sia già finito“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023)diA già? Non secondo Diego. Ai taccuini del Corriere dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter ha spiegato: “Nel calcio ho visto succedere davvero di tutto. Sicuramente idisonoe ilè una squadra affidabile. Inoltre era da tempo che non si vedeva un distacco simile in Europa e per tutti le inseguitrici sarà dura. Tuttavia non direi che ilsia già“. SportFace.

