Serially: la piattaforma è ora disponibile anche su Samsung TV Plus! (Di giovedì 9 marzo 2023) La piattaforma Serially espande i suoi confini e sbarca anche su Samsung TV Plus con un canale TV dedicato: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo Fra le tante piattaforme di streaming di serie TV e film in abbonamento spicca sicuramente Serially, idea nata da due imprenditori italiani, che propone un piano completamente gratuito a fronte della visione delle pubblicità. La piattaforma è attualmente disponibile, oltre che via browser web, su tutti i dispositivi mobile e sulle Smart TV. È notizia recente, però, che i confini di Serially si sono ulteriormente ampliati e il suo catalogo sarà fruibile in free streaming lineare sul canale 4142 di Samsung TV Plus. La piattaforma FAST lanciata da ...

