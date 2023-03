Sepe: “Sono triste. Vi svelo che fine farà la statua di Maradona” (Di giovedì 9 marzo 2023) Domenico Sepe rivela di essere triste per la vicenda relativa alla statua di Maradona, rivelando che fine farà La tristezza di Domenico Sepe si percepisce nelle sue parole. Intervistato da Radio Goal mentre era a Vicenza per assistere all’inaugurazione della statua raffigurante Paolo Rossi da lui realizzata, il noto scultore napoletano ha descritto il suo stato d’animo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono a Vicenza oggi con grande emozione e gioia. Ma anche con grande malinconia. Sono arrivato qui con una certa tristezza nel cuore per la questione della statua di Maradona“. Domenico Sepe ha realizzato la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Domenicorivela di essereper la vicenda relativa alladi, rivelando cheLazza di Domenicosi percepisce nelle sue parole. Intervistato da Radio Goal mentre era a Vicenza per assistere all’inaugurazione dellaraffigurante Paolo Rossi da lui realizzata, il noto scultore napoletano ha descritto il suo stato d’animo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “a Vicenza oggi con grande emozione e gioia. Ma anche con grande malinconia.arrivato qui con una certazza nel cuore per la questione delladi“. Domenicoha realizzato la ...

