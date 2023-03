Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerottiDiego85 : RT @ilpost: Senza “Akira” l’animazione giapponese non avrebbe avuto lo stesso successo nel mondo - ilpost : Senza “Akira” l’animazione giapponese non avrebbe avuto lo stesso successo nel mondo - 1Tech_Dandy : @SimoneAKirA Senza ombra di dubbio Akira - Gian0206 : @Akira__Fudo @Carloalvino Io guardo la partita con gli effetti sul campo. Senza telecronaca -

Il primo vero e importante esponente di questa sorgente narrativa è però statodubbio Lone ... Ebbene, proprio come Lucas guardò a La fortezza nascosta diKurosawa per Episodio 4, così ...Ad esempio Lucas deve molto adKurosawa, autore de I Sette Samurai e La Fortezza Nascosta . ... Il mandaloriano è duro e silenzioso come l'uomonome, il suo peregrinare èsosta, viene ...... principalmente gli Anni Ottanta e Novanta, reinventandole completamenteperò perdere quell'... ma gli anime come Ghost in the Shell ,, il filone sono fondamentali per la definizione dell'...