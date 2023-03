Senato: scomparsa Astorre, sarà Filippo Sensi a subentrare (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - sarà Filippo Sensi a subentrare a Bruno Astorre, il Senatore Pd tragicamente scomparso. Sensi, già deputato nella scorsa legislatura, candidato a palazzo Madama era risultato primo dei non eletti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) -a Bruno, ilre Pd tragicamente scomparso., già deputato nella scorsa legislatura, candidato a palazzo Madama era risultato primo dei non eletti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Condoglianze alla sua famiglia e alla comunità del Par… - SenatoStampa : Bandiere a mezz'asta nei palazzi del #Senato per la scomparsa del senatore #BrunoAstorre - italiavivage : RT @raffaellapaita: Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Condoglianze alla sua famiglia e alla comunità del Partito… - MarchesiMattia : RT @raffaellapaita: Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Condoglianze alla sua famiglia e alla comunità del Partito… - mino11986366 : RT @SenatoStampa: Bandiere a mezz'asta nei palazzi del #Senato per la scomparsa del senatore #BrunoAstorre -