Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: 'A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?' (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Soleri è una delle concorrenti della nuova edizione di ' Pechino Express '. In una recente intervista, la fidanzata di Damiano David , frontman dei Maneskin , ha raccontato che durante le ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023)è una delle concorrentinuova edizione di ''. In una recente intervista, la fidanzata di Damiano David , frontman dei Maneskin , ha raccontato che durante le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: «A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?» - DonnaGlamour : Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia Soleri: il messaggio sui social - milano_today : #SelvaggiaLucarelli bastona Milano per i prezzi folli delle case (e non solo) In un articolo, la giornalista parl… - xmetterglipaura : RT @brotto_marco: @chiaradicebugie @Corriere È il Toyboy di Selvaggia Lucarelli, adesso è chiaro no? - gius_macario : @RobertaBruzzone @stanzaselvaggia già che ci siete fate una perizia psichiatrica pure a Selvaggia Lucarelli, per par condicio. -