Sei Nazioni, ufficializzata la formazione dell’Italia per il match contro il Galles (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Ct della nazionale italiana maschile di rugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo nel prossimo match di Sei Nazioni contro il Galles. Ci sarà un solo cambio rispetto alla squadra che scese in campo contro l’Irlanda, per tentare di battere i Gallesi nel 32esimo confronto tra le due squadre. Ecco allora la formazione completa: Allan; Padovani, Brex, Menoncello, Bruno; Garbisi, Varney; L. Cannone, Lamaro, Negri; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. L’obbiettivo dell’Italia quindi sarà quello di ottenere la prima vittoria nel torneo e continuare a mostrare miglioramenti, come dichiarato anche dal ct Crowley: “Abbiamo recuperato bene dall’ultima partita e questa settimana abbiamo lavorato ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Ct della nazionale italiana maschile di rugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato lache scenderà in campo nel prossimodi Seiil. Ci sarà un solo cambio rispetto alla squadra che scese in campol’Irlanda, per tentare di battere ii nel 32esimo confronto tra le due squadre. Ecco allora lacompleta: Allan; Padovani, Brex, Menoncello, Bruno; Garbisi, Varney; L. Cannone, Lamaro, Negri; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. L’obbiettivoquindi sarà quello di ottenere la prima vittoria nel torneo e continuare a mostrare miglioramenti, come dichiarato anche dal ct Crowley: “Abbiamo recuperato bene dall’ultima partita e questa settimana abbiamo lavorato ...

