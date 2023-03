Sei Nazioni di Rugby, l’Italia per il Galles: c’è un solo cambio (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma – Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 11 marzo alle 15.15 affronterà il Galles allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2023 che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Un solo cambio nella formazione titolare dell’Italia – rispetto alla scorsa scesa in campo contro l’Irlanda – in quello che sarà il confronto numero 32 tra le due squadre, il quattordicesimo giocato in Italia. Nel triangolo allargato Tommaso Allan – che toccherà quota 70 caps con l’ItalRugby – vestirà la maglia numero 15 con all’ala Bruno e Padovani. Confermate le coppie di centri e mediana con Brex-Menoncello e Garbisi-Varney. In terza ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma – Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 11 marzo alle 15.15 affronterà ilallo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la quarta giornata del Guinness Sei2023 che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Unnella formazione titolare del– rispetto alla scorsa scesa in campo contro l’Irlanda – in quello che sarà il confronto numero 32 tra le due squadre, il quattordicesimo giocato in Italia. Nel triangolo allargato Tommaso Allan – che toccherà quota 70 caps con l’Ital– vestirà la maglia numero 15 con all’ala Bruno e Padovani. Confermate le coppie di centri e mediana con Brex-Menoncello e Garbisi-Varney. In terza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Sei Nazioni: Italia-Galles, Allan al posto di Capuozzo leggi su Gloo - ansacalciosport : Sei Nazioni: Italia-Galles, Allan al posto di Capuozzo. Ct Kieran Crowley annuncia formazione: 'abbiamo recuperato… - romamobilita : ??? #RomaGiocaSostenibile ??Sabato, all'#Olimpico Italia - Galles per il torneo #6Nazioni2023 ??Ecco come raggiungere… - sportface2016 : Sei Nazioni, ufficializzata la formazione dell’#Italia per il match contro il #Galles - CanaleOvale : La preview dell'imminente turno di Sei Nazioni è servita, abbuffatevi pure. @vitasportivait -