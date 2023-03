Segregata in casa dal compagno: finestre sbarrate e porte senza maniglie (Di giovedì 9 marzo 2023) La casa che diventa un vero e proprio carcere, da cui è impossibile uscire, neanche per respirare una boccata d'aria o prendere un po' di sole. Un incubo in cui era costretta a vivere una donna di Macomer, in provincia di Nuoro, tenuta Segregata in... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 marzo 2023) Lache diventa un vero e proprio carcere, da cui è impossibile uscire, neanche per respirare una boccata d'aria o prendere un po' di sole. Un incubo in cui era costretta a vivere una donna di Macomer, in provincia di Nuoro, tenutain...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una donna è stata segregata in casa per giorni con gli infissi sbarrati e senza maniglie. Arrestato il compagno,… - CronacheNuoresi : Maltrattava e teneva la compagna segregata in casa: 45enne arrestato - #cronaca ?? IL VIDEO DELLA CASA DEGLI ORRORI… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Una donna è stata segregata in casa per giorni con gli infissi sbarrati e senza maniglie. Arrestato il compagno, è accu… - OttavioCurr : RT @TgrRaiSardegna: Donna segregata a Macomer, le prime immagini fornite dalla Polizia della casa prigione. Vedi le ultime info sul nostro… - Agricolturabio1 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna è stata segregata in casa per giorni con gli infissi sbarrati e senza maniglie. Arrestato il compagno, è accu… -