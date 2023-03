Secondo l’Ue, l’aggiunta della dicitura "Spesso buono oltre…” permetterebbe agli utenti di comprendere meglio la scadenza reale di un alimento (Di giovedì 9 marzo 2023) Non possiamo più sprecare il cibo, questo è ormai chiaro alla maggior parte delle persone, anche se meno chiaro è come riuscire a farlo. Infatti, tra le cose più complicate, a parte le brutte abitudini, c’è quella di capire quando davvero un cibo è da buttare. Spreco alimentare: 10 buone abitudini per combatterlo X scadenza cibi: è davvero quella giusta? Spesso, infatti, la data di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 marzo 2023) Non possiamo più sprecare il cibo, questo è ormai chiaro alla maggior parte delle persone, anche se meno chiaro è come riuscire a farlo. Infatti, tra le cose più complicate, a parte le brutte abitudini, c’è quella di capire quando davvero un cibo è da buttare. Spreco alimentare: 10 buone abitudini per combatterlo Xcibi: è davvero quella giusta?, infatti, la data di ...

