Secondigliano | quattro squadre femminili in campo l’8 marzo per promuovere l’iniziativa “Un calcio a Gomorra” della Fondazione FQ

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) È nel cuoreperiferia di Napoli, a, che nel giornoFestaDonna l’associazione sportiva dilettantistica Asd-ha promosso il torneo di calcetto “Diamo unagli stereotipi“. In. Una composta dalle ragazze iscritte all’Asd, un’altra dalle loro madri e la terza dalle atletesocietà sportiva Napoli femminile, che milita in serie B. Infine la quarta costituita da “Prime minister”, scuola di politica per giovani donne. Un torneo benefico voluto dall’Asd, con il sostegno di Round Table, associazione napoletana di giovani filantropi, per mettere in rete, creare comunità ela raccolta fondi “Un ...