Se gli aiuti Onu per i siriani aiutano il regime | non la popolazione

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le aree terremotate del nord della Siria che non sono amministrativamente e militarmente sotto il controllo deldi Assad hanno prima visto gliinternazionali arrivare proprio con il contagocce per un presunto danneggiamento del valico utilizzato dalle Nazioni Unite per aiutare i quattro milioni dideportati daldalle loro case, spesso non distante da Damasco, in quel remoto angolo del non siriano, e poi hanno dovuto attendere otto giorni (otto giorno per chi sta sotto le macerie sono un’eternità) prima che ildesse il suo placet alla decisione del segretario generale dell’Onu di utilizzare gli altri valichi terrestri dalla Turchia, un tempo usati dalle Nazioni Unite e poi chiusi per il veto russo, su richiesta siriana. Perché a loro parere tutti gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : In #Siria sono stati negati gli aiuti post-terremoto ad Aleppo e Afrin. La nostra denuncia - Gitro77 : Vi sblocco un ricordo: mentre la Russia ci mandava tempestivamente i primi aiuti (insieme a Cina e Cuba), gli amici… - fattoquotidiano : Elettrico, la guerra dei sussidi: Volkswagen va a produrre batterie negli Usa (con gli incentivi di Biden). Il sett… - ammdaniele : RT @NamanTarcha: #Siria???? Danni materiali e pista d’atterraggio principale fuori uso all’aeroporto int. di #Aleppo dopo l’attacco missilist… - PRosati1974 : RT @CYworldteam: Nero come il sacrificio, Bordeaux come gli errori, Indaco come le scelte, Rosa come il tradimento, Bianco come l’inizio e… -

Quest'anno è in corso una nuova operazione di sostegno aereo, da 1,2 milioni di euro, per raggiungere conumanitari le comunità colpite da inondazioni e cicloni.... come dimostrano in ultimo i velivoli C - 130 messi a disposizione per il trasporto dio il ... sarà fondamentale ricercare soluzioni tecniche innovative così da mettere in difficoltàschemi ...La Polonia è pronta ad alzare ulteriormente l'asticella deglimilitari da inviare a Volodymyr ... Secondoesperti, il Paese ha ancora circa 30 velivoli di questo tipo in servizio sul fianco ...

Pagati entro maggio gli aiuti all'apicoltura - L'Informatore Agrario Informatore Agrario

Cristiano Caccamo è il dottore Gabriele Mattei in Che Dio Ci Aiuti, scopriamo insieme tutti i dettagli della sua vita e della sua carriera ...Aveva trasformato la sua casa in un carcere per tenere segregata la compagna. La donna era costretta a vivere in un appartamento dal quale non poteva uscire, neanche per prendere una ...