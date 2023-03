“Se così fosse…”. Bersani comanda a bacchetta Schlein per rientrare nel Pd (Di giovedì 9 marzo 2023) Pier Luigi Bersani fa il segretario al posto di Elly Schlein. L'ex numero uno del Pd, fuoriuscito dal partito e al momento dentro Articolo 1 con Roberto Speranza, ha dato dei consigli alla nuova segretaria, che sanno tanto di una rotta già tracciata per poi arrivare ad un matrimonio tra forze politiche e ad un ritorno: “Schlein mi sta convincendo, il problema è quali sono i passi da fare adesso. Voglio essere sicuro che l'allargamento continui. Ci vuole un meccanismo per ridarci l'apertura, un partito può stare insieme se ognuno può far valere le proprie idee. E poi la costruzione del campo, continuo a predicare che il Pd non deve percepirsi come punto di equilibrio del sistema. Il Pd deve essere attivo per costruire un'alternativa. Se così fosse entrerei nel Pd, ma da militante”. “Schlein - ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Pier Luigifa il segretario al posto di Elly. L'ex numero uno del Pd, fuoriuscito dal partito e al momento dentro Articolo 1 con Roberto Speranza, ha dato dei consigli alla nuova segretaria, che sanno tanto di una rotta già tracciata per poi arrivare ad un matrimonio tra forze politiche e ad un ritorno: “mi sta convincendo, il problema è quali sono i passi da fare adesso. Voglio essere sicuro che l'allargamento continui. Ci vuole un meccanismo per ridarci l'apertura, un partito può stare insieme se ognuno può far valere le proprie idee. E poi la costruzione del campo, continuo a predicare che il Pd non deve percepirsi come punto di equilibrio del sistema. Il Pd deve essere attivo per costruire un'alternativa. Sefosse entrerei nel Pd, ma da militante”. “- ...

