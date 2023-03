Scuola della parità: “STEM femminile plurale” e 600 milioni PNRR per competenze innovative (Di giovedì 9 marzo 2023) Celebrare la parità offrendo strumenti concreti con i quali colmare il gap di genere che, dall’accesso all’istruzione, si riflette poi sulle competenze da spendere in ambito lavorativo. In tale direzione,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 marzo 2023) Celebrare laoffrendo strumenti concreti con i quali colmare il gap di genere che, dall’accesso all’istruzione, si riflette poi sulleda spendere in ambito lavorativo. In tale direzione,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Studentesse iraniane avvelenate a scuola, donne ucraine violate nel corpo e nell’anima, donne afghane a cui è imped… - MarianoGiustino : Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolesc… - elio_vito : ??La polizia in una scuola interrompe un’Assemblea, identifica i rappresentanti studenteschi. Il motivo? Il tema de… - zappaterrologo : @_Brick_Block_ Scuola Limes ha già detto che 'è un altro capitolo della guerra per procura tra russi e americani' - MarcelloN12 : @DarkLadyMouse Rottami Pci + fallimento della scuola italiana + infatuazione per il presunto uomo forte + confirmat… -