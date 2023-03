Scudetto dei rimpianti all'Inter | anche se il Milan fa peggio | la Juve ha più alibi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il Napoli vola verso il suo terzo, perché nemmeno la prima sconfitta in casa contro la Lazio può riaprire un campionato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : L'#ASRoma piange la scomparsa di Italo Galbiati, storico vice allenatore del terzo Scudetto e si stringe al dolore… - stoccheropaolo : RT @MomoSaidMomo: Ahhh, che bello vedere e assaporare il terrore negli occhi dei nemici. Chissà quali sono le altre squadre coinvolte eh ne… - Fra_Valente_cek : Paolo insegnami la vita pt 2 dopo il pre partita di ieri sera. Trovatemi un dirigente che parla con estrema sincer… - HeyAmicoDelSole : RT @1411nico: - a 18 e 19 anni finale di EL e semifinale di Champions - 20 domina difensivamente la Serie A senza una spalla, scudetto! -… - Arsenio48914268 : RT @MomoSaidMomo: Ahhh, che bello vedere e assaporare il terrore negli occhi dei nemici. Chissà quali sono le altre squadre coinvolte eh ne… -

... persa contro il Siviglia; sempre con l'Inter, nell'anno dello, è finito quarto nel girone ... la sensazione che Conte sia un allenatore, come dire, storicamente poco adatto a faregrandi ...Decisivo per lo, e decisivo anche ieri sera, quando ha respinto ben oltre il novantesimo ... Ma nonostante questo, il giornalista di DAZN Borghi, parlando propriodue portieri ha commentato ...Lodell'anno scorso ha fatto sì che una cosa straordinaria diventasse l'abitudine. Ci ... ma credo che l'importanza di avere una città abituata, un club etifosi abituati a certi livelli ...

Scudetto dei rimpianti all'Inter, anche se il Milan fa peggio: la Juve ... Calciomercato.com

Il tricolore non è stato ancora raggiunto, ma i tifosi hanno voglia di sognare: un palazzo è stato "addobbato" in modo originale ..."Abbiamo costruito tanto, ora dobbiamo concretizzare per tagliare con forza e decisione il traguardo". Matteo Politano sente che l'obiettivo è vicino, del ...