Scritta contro Schlein: informativa Digos,pm valuta indagine (Di giovedì 9 marzo 2023) La Digos di Viterbo è al lavoro in relazione alla Scritta antisemita comparsa oggi su un muro e che prende di mira la neo segretaria del Pd, Elly Schlein. Gli agenti potrebbero, quindi, inviare una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi Viterbo è al lavoro in relazione allaantisemita comparsa oggi su un muro e che prende di mira la neo segretaria del Pd, Elly. Gli agenti potrebbero, quindi, inviare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Oggi i georgiani sono scesi in piazza con le bandiere europee contro l’adozione della legge sugli “agenti stranieri… - Agenzia_Ansa : Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un… - Adnkronos : 'Cutro non difende Piantedosi'. La scritta campeggia su un muro nei pressi di Cutro, dove tra poco è atteso l'inte… - Germano207 : RT @PBerizzi: Al fascistame nazista che infesta il nostro Paese non sembra vero di potere avere una come Elly Schlein contro cui sfogare il… - AnsaRomaLazio : Scritta contro Schlein: informativa Digos,pm valuta indagine. Agenti al lavoro in relazione alla scritta antisemita… -

