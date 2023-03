Scream VI | recensione | Ghostface è arrivato nella Grande Mela per farla e farci a fette

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 marzo 2023) LadiVI, sesto attesissimo capitolo della saga slasher cominciata ben ventisette anni fa:a New York e ha tutta l’intenzione di chiudere i conti con Jenna Ortega e Melissa Barrera Ad un anno o poco più dal precedente capitolo, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett tornano di nuovo in sala conVI, sesto capitolo della saga che probabilmente più di tutte ha ridefinito i canoni dell’horror contemporaneo.lascia la cara vecchia Woodsboro e si sposta a New York City per continuare a dare la caccia ai sopravvissuti del film precedente. Tornano quindi anche Melissa Barrera, Jenna Ortega (reduce dal clamoroso successo di Wednesday), Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, assieme alla veterana Courtney Cox e al ritorno di Hayden Panettiere. ...