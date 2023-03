Scream 6: una Statua della Libertà versione Ghostface compare sui Navigli a Milano (Di giovedì 9 marzo 2023) Eagle Pictures e Wepromo celebrano l'uscita cinematografica di Scream 6, nelle sale italiane da oggi, con un'istallazione dedicata a Ghostface sui Navigli di Milano. Nuova città, nuove regole. Con l'arrivo nelle sale italiane di Scream 6, sesto capitolo della saga horror dedicata a Ghostface, un'inquietante e spettacolare versione 3D della Statua della Libertà fa il suo ingresso sul Naviglio Grande di Milano. Dall'8 al 14 marzo 2023 un pezzo di New York approda nei pressi di Ripa di Porta Ticinese per dare vita a una straordinaria Scream Experience mai vista prima. Per sette giorni lo storico Barcun de Milan ospiterà una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Eagle Pictures e Wepromo celebrano l'uscita cinematografica di6, nelle sale italiane da oggi, con un'istallazione dedicata asuidi. Nuova città, nuove regole. Con l'arrivo nelle sale italiane di6, sesto capitolosaga horror dedicata a, un'inquietante e spettacolare3Dfa il suo ingresso sulo Grande di. Dall'8 al 14 marzo 2023 un pezzo di New York approda nei pressi di Ripa di Porta Ticinese per dare vita a una straordinariaExperience mai vista prima. Per sette giorni lo storico Barcun de Milan ospiterà una ...

