Scossa di terremoto vicino Perugia | magnitudo 4 4

(Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Unadidi4.4 è stata registrata alle 16.06 a 5 km a Est di Umbertide, in provincia di. Lo rileva Ingv. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - Radio1Rai : ??#Terremoto Scossa intensa avvertita a #Perugia alle 16:05. La stima provvisoria dell'@INGVterremoti è tra 4.3 e 4.… - FratellidItalia : RT @SERGIOBERLATO: Apprendiamo la notizia di una forte scossa di #terremoto in #umbria. Il nostro pensiero corre alle popolazione di tutta… - modiamo : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto alle ore 16:05 nei pressi di Umbertide, nel nord dell'#Umbria. La scossa si è… - VivereGubbio : Umbertide: forte scossa di terremoto, 4.4 di magnitudo. Avvertita in tutta la regione -

Un forteè stato avvertito a Perugia. Laè stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città. L'epicentro è stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell'Ingv indica ...Unè stato registrato in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide. Laè stata avverita in tutto il centro Italia. Secondo il dato fornito dall'Istituto di geofisica e ...È stata registrata una fortedinel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo 2023 , a Perugia e provincia . Stando alle prime stime dell'INGV, la magnitudo sia aggira tra 4.3 e 4.8. Tramite i social sono molti gli ...

MeteoWeb Una forte scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei alle 14:15 di oggi. La scossa è stata di magnitudo 2.6 a soli 2.9km di profondità, una delle più forti… Leggi ...Terremoto oggi a Perugia. Una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a ...