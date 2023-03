Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Umbertide (Di giovedì 9 marzo 2023) Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16.05 di oggi a 5 chilometri a Est di Umbertide, in provincia di Perugia. Poco dopo le 16 di oggi una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv in Umbria, con epicentro a 5 km da Umbertide Il sindaco di Umbertide, epicentro della Scossa di terremoto registrata questo pomeriggo in Umbria, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la Scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il sindaco, Luca Carizia, ha detto all’Ansa che non sono arrivate segnalazioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Unadidi4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16.05 di oggi a 5 chilometri a Est di, in provincia di Perugia. Poco dopo le 16 di oggi unadidi4.4 è stata registrata dall’Ingv in Umbria, con epicentro a 5 km daIl sindaco di, epicentro delladiregistrata questo pomeriggo in Umbria, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che laè stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il sindaco, Luca Carizia, ha detto all’Ansa che non sono arrivate segnalazioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - Radio1Rai : ??#Terremoto Scossa intensa avvertita a #Perugia alle 16:05. La stima provvisoria dell'@INGVterremoti è tra 4.3 e 4.… - Corriere : Terremoto di magnitudo 4.4 a Perugia, la scossa alle 16.05 - LPieceofart : RT @discoradioIT: C'è stata una forte scossa di #terremoto in #Umbria, tra 4.3 e 4.8 la magnitudo. Epicentro a Umbertide, in provincia di #… - JacksGrimaldi7 : RT @FraLauricella: Forte scossa di #terremoto registrata in #Umbria, a 5 km a est di #Umbertide (#Perugia). ML 4.4 -