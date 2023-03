Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Umbertide (Di giovedì 9 marzo 2023) Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16.05 di oggi a 5 chilometri a Est di Umbertide, in provincia di Perugia. Poco dopo le 16 di oggi una Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv in Umbria, con epicentro a 5 km da Umbertide Il sindaco di Umbertide, epicentro della Scossa di terremoto registrata questo pomeriggo in Umbria, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la Scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il sindaco, Luca Carizia, ha detto all’Ansa che non sono arrivate segnalazioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Unadidi4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16.05 di oggi a 5 chilometri a Est di, in provincia di Perugia. Poco dopo le 16 di oggi unadidi4.4 è stata registrata dall’Ingv in Umbria, con epicentro a 5 km daIl sindaco di, epicentro delladiregistrata questo pomeriggo in Umbria, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che laè stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il sindaco, Luca Carizia, ha detto all’Ansa che non sono arrivate segnalazioni di ...

