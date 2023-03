Scooter e auto in fiamme a Napoli | indagano i carabinieri

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quattro veicoli in, stamattina a. Intorno alle 5 isono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per l’incendio di un Kymco People intestato ad una 57enne incensurata del posto e di treFiat. Anche lesono riconducibili a incensurati del posto. Lesono state spente dai vigili del fuoco e indagini in corso per chiarire origine e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Quattro veicoli (uno scooter e tre auto) sono stati incendiati a Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fu… - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: #incidente a #Isernia, scontro tra un'auto e uno scooter. Un ragazzo trasportato al #ProntoSoccorso. Il conducente dell… - TgrRaiMolise : #incidente a #Isernia, scontro tra un'auto e uno scooter. Un ragazzo trasportato al #ProntoSoccorso. Il conducent… - robijx : @rep_milano ?????? con bici elettriche, scooter e monopattini elettrici, auto elettriche, cucine ad induzione ecc - offertediprodo1 : ??OFFERTA!!??21% sconto su DSK 10320 - Batteria al piombo AGM ricaricabile sigillata 6V 7Ah. Ideale per auto e moto e… -

La velocità sostenuta avrebbe impedito a Riccardo Scalvinoni di mantenere il controllo dell', ... deceduto dopo quasi due mesi a seguito di una caduta inavvenuta lungo la tangenziale il 30 ...Abbiamo a cuore la tua privacySe in Italia la crescita del mercato delleelettriche ha rallentato sensibilmente a causa dei prezzi molto alti, lo stesso non si può dire deglielettrici che invece si stanno diffondendo abbastanza rapidamente, specialmente nelle ...

Riva Tommaso Gulli, scontro scooter-auto: scooterista all'ospedale triestecafe.it

Quattro veicoli in fiamme, stamattina a Napoli. Intorno alle 5 i carabinieri sono intervenuti in via Sant'Antonio Abate per l'incendio di un Kymco People intestato ad una 57enne incensurata del posto ...Vendo Piaggio Beverly 350 sport touring, scooter in eccellenti condizioni ... Acquistato a luglio 2021, vendo per inutilizzo dovendomi ora spostare in auto. € 2500, visibile a Nuvolera e disponibile ...