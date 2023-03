Scontro Serra-Mourinho, arriva l’ufficialità sul futuro del quarto uomo! (Di giovedì 9 marzo 2023) Si è parlato tantissimo dell’episodio accaduto ormai più di una settimana fa tra l’arbitro Serra e José Mourinho durante Cremonese-Roma. Il portoghese, nelle classiche interviste post-partita, si è apertamente lamentato dell’atteggiamento del quarto uomo denunciando un comportamento non consono alla situazione. L’arbitro in questione non è nuovo alla cronaca calcistica. Infatti è stato sempre lui il protagonista di un altro episodio bizzarro accaduto lo scorso anno. Stiamo parlando del famoso Milan-Spezia di gennaio 2022, dove non è stato convalidato un gol di Messias per non aver dato il vantaggio, con gli spezzini che pochi minuti dopo hanno segnato con Gyasi ribaltando il risultato In quell’occasione era stato momentaneamente sospeso per poi essere reintegrato. Serra Mourinho ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 marzo 2023) Si è parlato tantissimo dell’episodio accaduto ormai più di una settimana fa tra l’arbitroe Josédurante Cremonese-Roma. Il portoghese, nelle classiche interviste post-partita, si è apertamente lamentato dell’atteggiamento deluomo denunciando un comportamento non consono alla situazione. L’arbitro in questione non è nuovo alla cronaca calcistica. Infatti è stato sempre lui il protagonista di un altro episodio bizzarro accaduto lo scorso anno. Stiamo parlando del famoso Milan-Spezia di gennaio 2022, dove non è stato convalidato un gol di Messias per non aver dato il vantaggio, con gli spezzini che pochi minuti dopo hanno segnato con Gyasi ribaltando il risultato In quell’occasione era stato momentaneamente sospeso per poi essere reintegrato....

