Scontro in piazza Malta, così si studia la sicurezza (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lo Scontro tra un’auto ed un motociclo nella centralissima zona tra piazza Malta e via dei principati, sotto gli occhi degli studenti del liceo Regina Margherita di Salerno. Quello che poteva sembrare un incidente, è in realtà una simulazione appositamente realizzata per mostrare agli alunni i rischi e gli errori commessi in un incidente come tanti che si verificano sulle strade e nei quali spesso hanno un ruolo di disattenzione, alta velocità, uso del telefonino. A spiegarlo sono stati i rappresentanti delle forze dell’ordine in un incontro successivo alla simulazione del sinistro. L’iniziativa rientra nel progetto Appost che vede il liceo regina Margherita guidato dalla Preside Angela Nappi scuola capofila con il coinvolgimento di una serie di associazioni deputate a promuovere la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lotra un’auto ed un motociclo nella centralissima zona trae via dei principati, sotto gli occhi degli studenti del liceo Regina Margherita di Salerno. Quello che poteva sembrare un incidente, è in realtà una simulazione appositamente realizzata per mostrare agli alunni i rischi e gli errori commessi in un incidente come tanti che si verificano sulle strade e nei quali spesso hanno un ruolo di disattenzione, alta velocità, uso del telefonino. A spiegarlo sono stati i rappresentanti delle forze dell’ordine in un incontro successivo alla simulazione del sinistro. L’iniziativa rientra nel progetto Appost che vede il liceo regina Margherita guidato dalla Preside Angela Nappi scuola capofila con il coinvolgimento di una serie di associazioni deputate a promuovere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Grecia: 50 mila in piazza, 'giustizia dopo scontro treni' - Manifestazioni in tutto il Paese - serenel14278447 : Grecia: 50 mila in piazza, 'giustizia dopo scontro treni' - News24_it : Grecia: 50 mila in piazza, 'giustizia dopo scontro treni' - fisco24_info : Grecia: 50 mila in piazza, 'giustizia dopo scontro treni': Manifestazioni in tutto il Paese - fisco24_info : Grecia: 50 mila in piazza, 'giustizia dopo scontro treni': Manifestazioni in tutto il Paese -