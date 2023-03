Scollature e trasparenze bocciate: le vippone alle prese con i nuovi look post ramanzina (Di giovedì 9 marzo 2023) Oggi pomeriggio le vippone hanno iniziato a prepararsi per la puntata di stasera fra prove trucco, prove capelli e soprattutto prove abiti. Quest’ultimi – dopo la ramanzina in diretta di Alfonso Signorini – sono diventati per loro un vero problema. “È stato superato il limite nel porgersi e nel vestirvi” – le parole del conduttore – “perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5“. Ed è così che su Twitter in queste ore è pieno di video in cui le vippone si provano dei vestiti e si danno consigli a riguardo. Oriana Marzoli ne ha provato uno della collezione di Giaele De Donà, ma gli autori le avrebbero impedito di metterlo a causa della scollatura. Eccolo: Anche Micol Incorvaia è andata un po’ in crisi quando ha mostrato alle altre un ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 marzo 2023) Oggi pomeriggio lehanno iniziato a prepararsi per la puntata di stasera fra prove trucco, prove capelli e soprattutto prove abiti. Quest’ultimi – dopo lain diretta di Alfonso Signorini – sono diventati per loro un vero problema. “È stato superato il limite nel porgersi e nel vestirvi” – le parole del conduttore – “perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5“. Ed è così che su Twitter in queste ore è pieno di video in cui lesi provano dei vestiti e si danno consigli a riguardo. Oriana Marzoli ne ha provato uno della collezione di Giaele De Donà, ma gli autori le avrebbero impedito di metterlo a causa della scollatura. Eccolo: Anche Micol Incorvaia è andata un po’ in crisi quando ha mostratoaltre un ...

