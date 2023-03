Sclerosi multipla, realtà virtuale per riabilitazione pazienti (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) - realtà virtuale immersiva per la riabilitazione delle persone con Sclerosi multipla. Punta a potenziarne l'utilizzo il progetto 'Helping Hands', dedicato ai pazienti Sm seguiti dal Centro Irccs Santa Maria Nascente di Milano della Fondazione Don Gnocchi, promosso dalla Fondazione insieme a Nokia e Armundia Group. L'obiettivo è "lavorare sulla resilienza del paziente, in particolare la motivazione ad aderire consapevolmente alle indicazioni dei programmi riabilitativi e a mantenere comportamenti corretti relativi ad attività fisica, sana alimentazione e benessere psicologico, anche grazie a video-scenari fruibili con l'utilizzo della realtà virtuale che permettono al paziente di 'immergersi' in ambientazioni pensate ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) -immersiva per ladelle persone con. Punta a potenziarne l'utilizzo il progetto 'Helping Hands', dedicato aiSm seguiti dal Centro Irccs Santa Maria Nascente di Milano della Fondazione Don Gnocchi, promosso dalla Fondazione insieme a Nokia e Armundia Group. L'obiettivo è "lavorare sulla resilienza del paziente, in particolare la motivazione ad aderire consapevolmente alle indicazioni dei programmi riabilitativi e a mantenere comportamenti corretti relativi ad attività fisica, sana alimentazione e benessere psicologico, anche grazie a video-scenari fruibili con l'utilizzo dellache permettono al paziente di 'immergersi' in ambientazioni pensate ...

