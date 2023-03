Scivola da un autocarro a due piani e sbatte la testa contro un tir | grave 60enne

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ancora un drammatico incidente sul lavoro. Salito al secondo piano di una bisarca, un uomo di 60 anni stava effettuando delle operazioni di scarico delle macchine quando è improvvisamente precipitato sulla strada dove, proprio in quel momento era in transito un grosso camion. Nell’impatto l’uomo ha sbattuto lasulla carrozzeria del rimorchio e rimanendomente ferito. Ora ilè in prognosi riservata all’ospedale San Camillo. Incidente sul lavoro a Roma, operaio rimane schiacciato dai mezzi per il cemento: salvato dai Vigili del Fuoco Uomo precipita in strada elaun tir in transito I fatti sono avvenuti martedì pomeriggio ad Ariccia e precisamente su via Cancelliera. Qui un uomo di 60 anni dipendente di un concessionario è salito al secondo piano ...

Alla guida dell'autocarro a due piani c'era un 50enne di Melfi che sarà sanzionato per aver parcheggiato a lato strada in sosta vietata proprio all'inizio di via Cancelliera e per aver creato ostacolo alla circolazione.

Un momento di distrazione, un movimento sbagliato o semplicemente una scivolata. Un uomo di 60 anni, dipendente di un concessionario sulla via Cancelliera ad Ariccia, è in prognosi ...