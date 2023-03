Sci | gigante di Are | favorite e orari tv - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sci alpino, la start list del gigante femminile di #Are - TargatoCN : Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino tra le iscritte al gigante di Are - zazoomblog : Sci alpino Marco Odermatt a Kranjska Gora vuole Sfera di Cristallo e Coppa di gigante - #alpino #Marco #Odermatt… - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino tra le iscritte al gigante di Are - lavocedialba : Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino tra le iscritte al gigante di Are -

Mikaela Shiffrin a caccia del successo numero 86, Federica Brignone e Marta Bassino proveranno a rovinare i piani. In gara anche ...In campo maschile il titolo regionale di slalom è andato a Giovanni Triboldi (Brixia) che ha ... Il programma prevede, domani venerdì 10 marzo, lo slalom speciale ragazzi e lo slalomallievi.La start list delfemminile di Are 2023, tappa di Coppa del Mondo dialpino . In Svezia la prima manche è in programma alle ore 10 di venerdì 10 marzo e alle ore 13 si terrà poi la seconda manche decisiva. ...

Sci alpino, startlist gigante Are 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino: domani, venerdì 10 marzo, va in scena ad Are, in Svezia, il gigante femminile (prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00). Sono 56 le atlete iscritte, tra c ...Siamo al rush finale della Coppa del Mondo femminile 2022/2023. Dopo l'appuntamento norvegese di Kvitfjell, il Circo Bianco si sposta ad Are ...