Sci alpino | Zenere salta il gigante di Are | non ha ancora recuperato dopo la caduta in allenamento

(Di giovedì 9 marzo 2023) Asjanon prenderà parte alfemminile di Are, in programma venerdì 10 marzo e valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci. Come riportato dalla Fisi, l’azzurra non halaindi settimana scorsa e, per evitare di correre rischi, non gareggerà in Svezia. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FisiTrentino : I circuiti Fisi del Trentino stanno volgendo al termine dei propri calendari e sono previste in calendario le compe… - sportface2016 : #Sci alpino, la start list del gigante femminile di #Are - sportface2016 : Sci alpino, #Odermatt vince la Coppa del mondo generale: decisiva l’assenza di #Kilde a Kranjska Gora - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm. Vittoria assoluta di Odermatt, Kilde salta due giganti - RSIsport : ?? Marco Odermatt è ormai vicinissimo alla conquista della generale per il secondo anno consecutivo. Dopo il forfait… -

... in luoghi dove i costi già elevati della neve e della pratica sportiva subiranno incrementi consistenti, tanto da permettere l'accessibilità dellounicamente ad una ridotta élite, così ...... mandellese e atleta di punta del circuito paralimpico nello, che ha dichiarato: 'Sono convinto che valga la pena seguire le Paralimpiadi per vedere una realtà emozionante e diversa dal ...La start list del gigante femminile di Are 2023, tappa di Coppa del Mondo di. In Svezia la prima manche è in programma alle ore 10 di venerdì 10 marzo e alle ore 13 si terrà poi la seconda manche decisiva. Per la prima manche, ecco di seguito i pettorali di ...

Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino: domani, venerdì 10 marzo, va in scena ad Are, in Svezia, il gigante femminile (prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00). Sono 56 le atlete iscritte, tra c ...Oggi torniamo allo sci alpino, con Dario Puppo che converserà con Laura Pirovano: la velocista trentina è rientrata alla grande, nella prima stagione post infortunio al crociato che l'aveva fermata ...