Sci alpino | startlist gigante Are 2023 | programma | orari | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di giovedì 9 marzo 2023) Riparte la Coppa del Mondo di sci: domani, venerdì 10 marzo, va in scena ad Are, in Svezia, ilfemminile (prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00). Sono 56 le atlete iscritte, tra cui cinque azzurre: si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi ed Elisa Platino. Nella classifica diè al comando Mikaela Shiffrin con 600 punti, davanti a Lara Gut con 482 ed a Marta Bassino con 451, seguono Petra Vlhova, quarta a quota 436, e Federica Brignone, quinta a quota 396. Si tratta dell’ultimoprimafinali. Ilfemminile della Coppa del Mondo di scidi Are, in Svezia, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1, mentre losarà garantito da RaiPlay, ...

La start list del gigante femminile di Are 2023, tappa di Coppa del Mondo di. In Svezia la prima manche è in programma alle ore 10 di venerdì 10 marzo e alle ore 13 si terrà poi la seconda manche decisiva. Per la prima manche, ecco di seguito i pettorali di ...

di Clara Pogliani e Michele Argenta Se siete degli amanti dello sci da discesa e quest’anno avete avuto la fortuna di scendere da qualche pendio innevato, statisticamente 9 volte su 10 avete sciato su ...Marco Odermatt ha aritmeticamente conquistato la Coppa del mondo generale di sci alpino. Secondo titolo consecutivo per l'elvetico.