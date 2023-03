Sci alpino, Shiffrin a caccia del record di Stenmark proprio ad Are. L’Italia punta su Bassino e Brignone, c’è Goggia in gigante (Di giovedì 9 marzo 2023) 20 Dicembre 2012, slalom di Are. Sono passati oltre dieci anni da quella gara, che coincise con la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo da parte di Mikaela Shiffrin. Ottantacinque successi dopo la campionessa americana torna proprio nella località svedese quasi per chiudere il cerchio, perchè, proprio in Svezia e proprio ad Are, Shiffrin potrebbe eguagliare e superare il record di Ingemar Stenmark, diventando l’atleta con più successi nella storia dellla Coppa del Mondo. La statunitense è la grande favorita della due giorni svedese, che è anche l’ultimo appuntamento del circuito femminile prima delle finali di Soldeu. In programma ci sono un gigante (domani) ed uno slalom (sabato) e Shiffrin si candida alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) 20 Dicembre 2012, slalom di Are. Sono passati oltre dieci anni da quella gara, che coincise con la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo da parte di Mikaela. Ottantacinque successi dopo la campionessa americana tornanella località svedese quasi per chiudere il cerchio, perchè,in Svezia ead Are,potrebbe eguagliare e superare ildi Ingemar, diventando l’atleta con più successi nella storia dellla Coppa del Mondo. La statunitense è la grande favorita della due giorni svedese, che è anche l’ultimo apmento del circuito femminile prima delle finali di Soldeu. In programma ci sono un(domani) ed uno slalom (sabato) esi candida alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sci alpino, Shiffrin a caccia del record di Stenmark proprio ad Are. L’Italia punta su Bassino e Brignone, c’è Gogg… - infoitsport : Sci alpino, Coppa Europa: Zingerle e Vinatzer firmano la doppietta nel gigante di Gaellivare - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Un weekend a tutta Coppa ?? Da venerdì pronti a fare il tifo per gli azzurri impegnati in Coppa del Mondo di sci alpino. Giga… - VoceCamuna : Più di duecento gli atleti attesi - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm donne. Azzurre per gigante e slalom di Are -