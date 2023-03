Sci alpino | Odermatt vince la Coppa del mondo generale | decisiva l’assenza di Kilde a Kranjska Gora

(Di giovedì 9 marzo 2023) Marcoha aritmeticamente conquistato ladeldi sci. Secondo titolo consecutivo per l’elvetico, che ha potuto festeggiare il traguardo prima ancora dell’appuntamento con gli slalom giganti di. La federazione norvegese non ha infatti inserito Aleksander Aamodtnella lista dei partecipanti all’evento sloveno, regalando ala certezza del successo. Con cinque gare rimaste (ma solo tre a cui parteciperà), i 386 punti di vantaggio dello svizzero sono un gap impossibile da ricucire.andrà comunque a caccia del record di punti (gliene mancano 374 per superare i 2000 dell’austriaco Mayer) dopo esser già diventato il secondo ...

Lo sport più vincente è stato locon 28 podi in Coppa del mondo , 8 di essi sono stati primi posti e ben 5 di Sofia Goggia in discesa libera. 'Sofi', genio e sregolatezza, ha vinto per la ...... una cima molto frequentata daalpinisti e ciaspolatori, a Paesana. In soccorso dell'uomo sono intervenuti l'elicottero del 118 e il Soccorso. L'uomo è stato tratto in salvo e dè in buone ...Il fuoriclasse svizzero può ancora battere il record dei punti di Maier ROMA - Marco Odermatt ha vinto matematicamente la sua seconda Coppa del Mondo assoluta. Ad 'agevolare' il fuoriclasse svizzero, ...

Una giornata incominciata con l’annullamento della discesa libera prevista, a causa delle temperature alte e delle condizioni precaria della neve, ma trasformatasi in una mattinata indimenticabile per ...Momenti e risultati che lasciano ben sperare in vista del grande appuntamento a cinque cerchi sulle montagne e palazzetti sull’asse Cortina-Anterselva-Val di Fiemme-Milano ...