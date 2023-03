Sci alpino, Kranjska Gora maschile 2023: calendario, programma, orari e tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Siamo al rush finale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023. Dopo la doppia trasferta americana a Palisades Tahoe e ad Aspen, ci si sposta ora a Kranjska Gora per l’ultima tappa prima delle finali di Soldeu. Sulle nevi slovene tornano le discipline tecniche, con due slalom giganti in programma sabato 11 e domenica 12 marzo. Obiettivo top-10 per l’azzurro Filippo Della Vite, reduce dall’ottimo decimo posto ai Mondiali. Di seguito il calendario completo. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN. calendario Kranjska Gora 2023 Sabato 11 marzo Ore 9.30: prima manche gigante ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Siamo al rush finale della Coppa del Mondo2022/. Dopo la doppia trasferta americana a Palisades Tahoe e ad Aspen, ci si sposta ora aper l’ultima tappa prima delle finali di Soldeu. Sulle nevi slovene tornano le discipline tecniche, con due slalom giganti insabato 11 e domenica 12 marzo. Obiettivo top-10 per l’azzurro Filippo Della Vite, reduce dall’ottimo decimo posto ai Mondiali. Di seguito ilcompleto. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.Sabato 11 marzo Ore 9.30: prima manche gigante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavocedialba : Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino tra le iscritte al gigante di Are - OA_Sport : Sci alpino, Shiffrin a caccia del record di Stenmark proprio ad Are. L’Italia punta su Bassino e Brignone, c’è Gogg… - infoitsport : Sci alpino, Coppa Europa: Zingerle e Vinatzer firmano la doppietta nel gigante di Gaellivare - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Un weekend a tutta Coppa ?? Da venerdì pronti a fare il tifo per gli azzurri impegnati in Coppa del Mondo di sci alpino. Giga… - VoceCamuna : Più di duecento gli atleti attesi -