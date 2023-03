Sci alpino: Cdm. Vittoria assoluta di Odermatt, Kilde salta due giganti (Di giovedì 9 marzo 2023) Il fuoriclasse svizzero può ancora battere il record dei punti di Maier ROMA - Marco Odermatt ha vinto matematicamente la sua seconda Coppa del Mondo assoluta. Ad 'agevolare' il fuoriclasse svizzero, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Il fuoriclasse svizzero può ancora battere il record dei punti di Maier ROMA - Marcoha vinto matematicamente la sua seconda Coppa del Mondo. Ad 'agevolare' il fuoriclasse svizzero, ...

