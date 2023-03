Schlein rischia già di finire in pezzi: ostacoli insormontabili per il Pd (Di giovedì 9 marzo 2023) Non parla, ma è come se lo facesse. Non ci mette la faccia, ma in realtà è più che mai presente in Aula alla Camera. Si siede accanto a Giuseppe Provenzano, mima le frasi che il collega di partito sta per pronunciare. Applaude, annuisce, sorride compiaciuta quando il suo fedelissimo attacca il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'informativa sul naufragio di Cutro. Elly Schlein c'è e si vede. Qualcuno le rimprovera il look: i vestiti che forse le cadono troppo larghi come quel ruolo che ha appena faticosamente conquistato. Ma Elly resta se stessa, appare sicura, controlla, suggerisce, ascolta. Si accontenta di fare il ventriloquo in questa fase turbolente nei nuovi assetti del Partito democratico. Tutti aspettavano la sua intemerata dopo aver chiesto, come primo atto politico da neo segretaria, le dismissioni del ministro. Ma invece no. A sorpresa resta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Non parla, ma è come se lo facesse. Non ci mette la faccia, ma in realtà è più che mai presente in Aula alla Camera. Si siede accanto a Giuseppe Provenzano, mima le frasi che il collega di partito sta per pronunciare. Applaude, annuisce, sorride compiaciuta quando il suo fedelissimo attacca il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'informativa sul naufragio di Cutro. Ellyc'è e si vede. Qualcuno le rimprovera il look: i vestiti che forse le cadono troppo larghi come quel ruolo che ha appena faticosamente conquistato. Ma Elly resta se stessa, appare sicura, controlla, suggerisce, ascolta. Si accontenta di fare il ventriloquo in questa fase turbolente nei nuovi assetti del Partito democratico. Tutti aspettavano la sua intemerata dopo aver chiesto, come primo atto politico da neo segretaria, le dismissioni del ministro. Ma invece no. A sorpresa resta ...

