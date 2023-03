«Schlein la tua faccia è già un macabro destino» L’inquietante scritta con svastica a Viterbo

(Di giovedì 9 marzo 2023) «la tuaè già un»: questa frase, in nero, è apparsa a, su un muro in via delle Fortezze. Lanon reca una firma, ma troneggia al di sopra di una. L’attacco alla neosegretaria del Partito democratico Elly, secondo quanto riporta Repubblica, è stato condannato dalla segretaria provinciale Pd Manuela Benedetti, dal segretario Gd Francesco Boscheri, dalla segreteria di circolo Patrizia Prosperi e dal presidente dell’assemblea provinciale Pd Alessandro Mazzoli. Lo hanno definito «un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a prescindere da chi sia la destinataria o il destinatario». Non è la prima volta che la neosegretaria Pd viene presa di mira con insulti antisemiti. Secondo quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' [di Alessio Campana] - EmilioBerettaF1 : Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' - lightmind123 : RT @repubblica: Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' [di Alessio Campana] - ShootinStarRike : RT @lisameyerildra1: Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' Quelli del governo Meloni che hanno s… - Spooky_The_Tuff : RT @repubblica: Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' [di Alessio Campana] -

Una scritta contro la neosegretaria del Partito democratico Ellyè apparsa a Viterbo accompagnata da una svastica. "lafaccia è già un macabro destino", si legge. "È apparsa su un muro in via delle Fortezze - affermano la segretaria provinciale Pd Manuela Benedetti , il segretario Gd Francesco Boscheri ,...Oggi a Viterbo, su un muro in via delle Fortezze, è apparsa la scritta '…lafaccia è già un macabro destino' firmata con una croce uncinata. E' un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a prescindere da chi sia la destinataria o il destinatario. Elly ...'Letizia lamaschera era la più bella del Carnevale . Preparati perché fra cinque anni ci vai tu (al governo ... Festa della donna, Meloni cita: 'Noi sempre sottovalutate, presto avremo una ...

Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: "La tua faccia è già un macabro destino" Repubblica Roma

La scritta apparsa in un muro della città laziale. Il Pd locale: "È un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a ...Oggi a Viterbo, su un muro in via delle Fortezze, è apparsa la scritta “Schlein…la tua faccia è già un macabro destino” firmata con una croce uncinata. E’ un gesto vergognoso in sé ed è da condannare ...