«Schlein la tua faccia è già un macabro destino». L'inquietante scritta con svastica a Viterbo. La condanna di Meloni

«Schlein la tua faccia è già un macabro destino»: questa frase, in nero, è apparsa a Viterbo, su un muro in via delle Fortezze. La scritta non reca una firma, ma troneggia al di sopra di una svastica. L'attacco alla neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein, è stata condannata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che con una nota ha espresso solidarietà alla segretaria dem «vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza».

