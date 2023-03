Schlein cerca alleati: “Emissari all'ambasciata Usa”. Retroscena sul Pd (Di giovedì 9 marzo 2023) Elly Schlein sola contro tutti. “Non sono come mi disegnano” lo sfogo della nuova segretaria del Partito Democratico contro i detrattori, sia interni che esterni, che la punzecchiano sulla guerra in Ucraina, sul rapporto con il Movimento 5 Stelle e infine sulla resa dei conti con Stefano Bonaccini. Proprio in merito al conflitto tra Kiev e la Russia è arrivato un Retroscena da Il Foglio: “La segretaria ha voluto mandare ieri dei suoi Emissari all'ambasciata americana, per rassicurare gli alleati dubbiosi sul mantenimento della linea lettiana, quella del fermo sostegno militare all'Ucraina. Ha cercato di troncare sul nascere possibili tentazioni di disimpegno ‘pacifista', che pure circolano intorno a lei”. Un deciso cambio di passo rispetto alle parole degli scorsi mesi. Altro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Ellysola contro tutti. “Non sono come mi disegnano” lo sfogo della nuova segretaria del Partito Democratico contro i detrattori, sia interni che esterni, che la punzecchiano sulla guerra in Ucraina, sul rapporto con il Movimento 5 Stelle e infine sulla resa dei conti con Stefano Bonaccini. Proprio in merito al conflitto tra Kiev e la Russia è arrivato unda Il Foglio: “La segretaria ha voluto mandare ieri dei suoiall'americana, per rassicurare glidubbiosi sul mantenimento della linea lettiana, quella del fermo sostegno militare all'Ucraina. Hato di troncare sul nascere possibili tentazioni di disimpegno ‘pacifista', che pure circolano intorno a lei”. Un deciso cambio di passo rispetto alle parole degli scorsi mesi. Altro ...

